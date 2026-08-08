Politico рассказало о риске дефицита газа в ЕС из-за сокращения запасов в ФРГ

В ближайшие несколько месяцев в Германии ухудшится ситуация с поставками газа, сообщил Politico неназванный представитель Минэнерго ФРГ. Это может привести к росту цен и дефициту газа по всему Евросоюзу в предстоящий отопительный сезон, пишет издание.

Перебои в поставках газа возникли из-за роста цен на энергоносители после начала конфликта на Ближнем Востоке. Текущие запасы газа в ЕС составляют около 58% от максимального объема хранилищ. Это на 16 процентных пунктов ниже среднего показателя за пять лет и самый низкий уровень с 2011 года, пишет Politico.

Представитель Минэнерго Германии отметил, что закупки газа к зиме — это обязанность компаний и трейдеров. По его мнению, если бы закупки курировало правительство, это спровоцировало бы еще больший рост цен.

В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа: страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа теперь закупает сжиженный газ на мировом рынке, цены на который остро реагируют на любые ограничения судоходства на Ближнем Востоке.