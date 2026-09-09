МИД РФ: почти все пассажиры арестованного в Норвегии судна разъехались по домам

История с арестом в Норвегии российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» «далека от разрешения», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, практически все члены экипажа и пассажиры разъехались по домам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов»

Фото: Alexander Ermolin / Handout / Reuters Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов»

Фото: Alexander Ermolin / Handout / Reuters

«Судно по-прежнему находится под арестом в порту Баренцбурга вследствие применения органами норвежской судебной системы принудительных мер»,— рассказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

2 сентября норвежский суд арестовал российское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Поводом для ареста судна стало ходатайство украинского «Нафтогаза», который требует взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. В Минвостокразвития говорили, что судно «Профессор Молчанов» использовали для связи с предприятиями «Арктикуголь». Россия намерена оспорить решение властей Норвегии. 69 пассажиров с судна «Профессор Молчанов» вернулись на родину.

Подробности — в материале «Ъ» «Шпицберген заморозил "Профессора Молчанова"».