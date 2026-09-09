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В пяти округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за медведей

На территории пяти округов Кемеровской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к местным жителям. Об этом «РИА Новости» сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко.

Речь идет о Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском городских округах, Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах.

Как писал «Ъ», за последнее время в Сибири было зарегистрировано несколько случаев нападения медведей на людей. В Кузбассе в конце августа участковый застрелил напавшего на пенсионерку хищника.

Александра Стрелкова

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