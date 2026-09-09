Испанский теннисист Карлос Алькарас не смог защитить титул на US Open

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). В четвертьфинальном матче он уступил американцу Бену Шелтону, занимающему девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Adam Hunger / AP Карлос Алькарас

Фото: Adam Hunger / AP

Встреча продлилась 4 часа 28 минут. Теннисисты провели самый поздний матч в истории турнира — он завершился в 3:33 по местному времени. Бен Шелтон одержал победу со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). За выход в финал он поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, который ранее оказался сильнее своего соотечественника Алекса Микельсена. Матч пройдет 11 сентября.

Карлос Алькарас провел первый турнир после четырехмесячного перерыва из-за травмы запястья. Он не смог защитить очки за прошлогоднюю победу на US Open — в том году в решающем матче испанец победил итальянца Янника Синнера.

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на хардовых кортах National Tennis Center в Нью-Йорке. В этом году общий призовой фонд мейджора составляет $108 млн. Финал в мужском одиночном разряде состоится 13 сентября.

Арнольд Кабанов