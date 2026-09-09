Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Екатеринбурга
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задерживается более 15 рейсов, следует из расписания на онлайн-табло. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажирам по запросу выдаются коврики.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В данный момент из Екатеринбурга не могут отправиться самолеты в следующие города:
- Red Wings: Саратов, Нижний Новгород, Москва, Самара, Астана;
- «Аэрофлот»: Стамбул, Самара, Сочи, Москва;
- «Уральские авиалинии»: Анталья, Сочи, Сухум, Краснодар, Москва;
- Рейсы компаний Utair в Самару, «Россия» в Сочи и «Победа» в Краснодар.
В Свердловской области с 9:09 действует режим беспилотной опасности. Незадолго до этого в Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.