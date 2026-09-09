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Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задерживается более 15 рейсов, следует из расписания на онлайн-табло. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажирам по запросу выдаются коврики.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В данный момент из Екатеринбурга не могут отправиться самолеты в следующие города:

  • Red Wings: Саратов, Нижний Новгород, Москва, Самара, Астана;
  • «Аэрофлот»: Стамбул, Самара, Сочи, Москва;
  • «Уральские авиалинии»: Анталья, Сочи, Сухум, Краснодар, Москва;
  • Рейсы компаний Utair в Самару, «Россия» в Сочи и «Победа» в Краснодар.

В Свердловской области с 9:09 действует режим беспилотной опасности. Незадолго до этого в Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ирина Пичурина

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