Ваня Дмитриенко выступит на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Певец Ваня Дмитриенко и рэпер ST выступят на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге, сообщили в правительстве Свердловской области. В дни МФМ в городе также пройдут культурные мероприятия и гастрофестиваль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваня Дмитриенко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Ваня Дмитриенко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Посетить эти и другие культурные мероприятия 13-15 сентября смогут только аккредитованные участники программы «Горожане». Так, 13 сентября в Галерее искусств будут работать сразу четыре выставки — на одной из них работы представят молодые художники. 14 сентября на площади молодого искусства «Таврида.АРТ» выступит ST, а в концертном зале «Чайковский» состоится музыкальный спектакль «Кто ты?». В этот день также пройдет шествие молодежи мира. 15 сентября главным событием утренней программы станет выступление певца Вани Дмитриенко, которое начнется в 10:15, а в 14:30 начнется международное музыкальное шоу «Молодые ветра».

В рамках гастрофестиваля «Вкус народов мира» в этот период знаменитые шеф-повара приготовят пятиметровую кулебяку и 20-килограммовый курник. Также пройдут мастер-классы по приготовлению пирогов удмуртской кухни, «Пельменей народов мира», «Ухи от Дальнего Востока до Балтики», блюд чеченской и осетинской кухонь, а также сладостей.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Напомним, в июне Ваня Дмитриенко выступил на общегородском выпускном в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».

Ирина Пичурина