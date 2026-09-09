КСИР готовится ответить на атаку США ударами по танкерам у Бахрейна и Кувейта

КСИР предупредил экипажи нефтяных танкеров в районах Кувейта и Бахрейна о планируемых атаках и призвал их срочно эвакуироваться с судов. Об этом сообщает агентство IRIB.

Целями атак станут стоящие на якоре и пришвартованные танкеры, заявили в военной организации. В КСИР сообщили, что удары станут ответом на вчерашние удары ВС США по иранским судам.

Ракетные удары США пришлись по нескольким танкерам, которые находились вблизи Джаска и острова Харк О пострадавших не сообщалось.