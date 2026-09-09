КСИР готовится ответить на атаку США ударами по танкерам у Бахрейна и Кувейта
КСИР предупредил экипажи нефтяных танкеров в районах Кувейта и Бахрейна о планируемых атаках и призвал их срочно эвакуироваться с судов. Об этом сообщает агентство IRIB.
Целями атак станут стоящие на якоре и пришвартованные танкеры, заявили в военной организации. В КСИР сообщили, что удары станут ответом на вчерашние удары ВС США по иранским судам.
Ракетные удары США пришлись по нескольким танкерам, которые находились вблизи Джаска и острова Харк О пострадавших не сообщалось.
Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на американских чиновников, в Белом доме утвердили доктрину «Танкер за танкер»: за каждую атаку на коммерческое судно США будут отвечать тем же. Поэтому угроза КСИР танкерам у Бахрейна и Кувейта создает риск не разового обмена ударами, а затяжной цепочки ответных действий вокруг судоходства.
Стратегия США предполагает и более широкую задачу, которую сами американские чиновники описывают как «регулярное подкашивание травы»: уничтожение восстановленных Ираном радаров, пусковых установок и средств минирования, чтобы Тегеран не мог контролировать Ормузский пролив. Это означает, что атаки на суда и ответные удары могут повторяться циклично, поддерживая постоянный фон риска для судов, работающих в районе пролива.
При этом перекрытие самого маршрута — не подтвержденный сценарий: еще в марте 2026 года глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что перекрывать Ормузский пролив не планируется. С учетом этого текущая угроза означает прежде всего рост опасности для стоянок и операций танкеров вблизи Бахрейна и Кувейта, а не заявленное решение о блокировке пролива.