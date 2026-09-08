США ударили по иранским танкерам вблизи Джаска и острова Харк

Вооруженные силы США ударили по целям вблизи иранского острова Харк и города Джаск на юге страны. Атаке подверглись в том числе иранские нефтяные танкеры, сообщает корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Такие же данные приводит The Jerusalem Post со ссылкой на американский источник. Иранское агентство Tasnim уточнило, что США ударили ракетой по танкеру Ирана, который стоял на якоре в 4 морских милях (7,4 км) от острова Харк в Персидском заливе. Экипаж судна эвакуируют. Никто не пострадал.

В городе Джаск на юге Ирана около 9:45 по местному времени (21:15 мск) был слышен взрыв, пишет Fars. Источники агентства уточнили, что звук исходил со стороны моря.