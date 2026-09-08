Губернатор Орловской области Андрей Клычков не оценил «Колобка»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира сегодня, 8 сентября, раскритиковал нашумевший фильм «Колобок», который он посмотрел с сыном в кинотеатре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Сын говорит: "Пап, можно не на работу хотя бы сегодня? Пошли сходим в кино?" И мы с ним сходили на "Колобка"»,— рассказал господин Клычков.

Затем добавил: «Ну знаете, какой-то, пускай меня не судят... Ну, "Колобок" на Соловья-разбойника похож больше. И мне кажется, можно было смело Соловья-разбойника снять в таком же репертуаре с очень нетрадиционным подходом. "Колобок" — злобный из банды».

Впрочем, по словам Клычкова, впечатления от просмотра не испортили выходной: «Посмотрели, чипсы поели, лимонада попили, с сыном время провели. Он доволен, значит, я доволен».

Ранее в эфире губернатор также прокомментировал ситуацию с дефицитом билетов в театры. Он сообщил, что на популярные спектакли отменили коллективное приобретение билетов, однако отметил, что появились перекупщики. «Я рад тому, что наши жители увидели в наших театрах качественные постановки. Но билетов действительно не купить»,— подтвердил с сожалением губернатор. При этом цены на билеты пока остаются доступными: «Когда я вижу московские цены на театральные постановки, я не знаю, где люди зарабатывают такие деньги».

Анна Швечикова