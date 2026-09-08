Клычков: после ограничений интернета произошли «существенные изменения» в полетах БПЛА

Власти регионов находятся в диалоге с федеральными коллегами о возможном снятии ограничений в перспективе. Однако они имеют эффект, выразил уверенность губернатор Орловской области Андрей Клычков сегодня в ходе прямого эфира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Клычков признал, что ограничения создают дискомфорт, в том числе для него. «Я также отрезан от интернета, прихожу на работу — у меня начинают валиться сообщения... Но мы, мне кажется, привыкли»,— отметил Клычков.

«Я регулярно участвовал в дискуссии о том, что интернет отключили, но беспилотники по-прежнему летят. Здесь есть много нюансов, о которых не говорится так в открытом пространстве. Какие изменения произошли в полетах беспилотников? Они произошли существенные с момента отключения интернета»,— уверен губернатор.

При этом губернатор подчеркнул, что безопасность важнее удобства. «Если раньше беспилотники наводились по мобильному интернету, сейчас они лишены этой возможности. Они вынуждены подниматься выше, идут по другим траекториям и не бьют прицельно по объектам, или, по крайней мере, не пользуются интернетом»,— заявил глава региона.

Господин Клычков также сообщил, что местные власти ставят перед федеральными коллегами вопросы о том, рассматривается ли перспектива подключения интернета обратно. «В диалоге находимся для того, чтобы это преодолеть»,— заключил он.

В конце весны врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев поручал возобновить стабильный мобильный интернет в Белгороде. Позднее он уточнил, что «в случае обострения угроз ряд ограничений может быть вновь временно введен, так как безопасность превыше всего».

Анна Швечикова