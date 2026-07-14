Синоптики назвали лето 2026 года на Урале уникальным по количеству осадков
Ситуация с погодой в Свердловской области не имеет аналогов за последние десятилетия, сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным метеорологов, в июне на территории региона выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Наибольшее превышение зафиксировано в Камышлове, Нижнем Тагиле, Артемовском, Ревде, Бисерти и Верхнем Дуброво. В июле количество осадков уже превысило месячную норму в Липовском, Камышлове, Туринске и Алапаевске.
Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках Свердловской области продолжает расти. По словам специалистов, наиболее напряженная гидрологическая обстановка сейчас складывается в районе Ирбита, где уровень воды в реке Ница приблизился к опасной отметке.
«Перелома в погоде пока нет. Уже 15–16 июля территорию Свердловской области пересечет очередной циклон, ожидаются дожди, на юге, в центре и в горной зоне — сильные и очень сильные»,— отметила Галина Шепоренко.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин, в ближайшие дни сохраняется риск дальнейшего подъема воды в Ирбитском, Невьянском и Пышминском муниципальных округах. В регионе продолжают действовать режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а в наиболее сложных районах работают дополнительные силы МЧС.
О ситуации в Свердловской области — «Урал выпал в осадок»