Строительство орловского медцентра «Титаник» возобновят не позднее 2 сентября

В Орловской области работы по строительству многопрофильного медцентра областной больницы возобновятся не позднее 2 сентября. В настоящее время стороны готовят документы, подтверждающие право собственности на стройматериалы, находящиеся на площадке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Упомянутый медцентр из-за затянувшейся на 20 лет стройки прозвали «Титаником».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Из-за хозяйственного спора с одним из субподрядчиков на объекте проводится инвентаризация. Как сообщили в пресс-службе, к процедуре привлечены правоохранительные органы, а сам объект временно опечатан всего на два рабочих дня.

Строительная готовность здания без учета монтажа медицинского оборудования, по данным ФБУ «Росстройконтроль», составляет 87%. Для продолжения работ на объекте привлекают дополнительные бригады. Десять специалистов займутся монтажом вентиляции, еще 15 — благоустройством и установкой наружных металлоконструкций. В ближайшие две недели планируется усилить бригады, работающие на участках аварийного пожаротушения, водоснабжения, электрики и слаботочных систем.

Накануне депутат орловского облсовета Виталий Рыбаков заявил, что после опечатывания здания из него выгнали рабочих, которым задерживают зарплату. Прокуратура Орловской области начала проверку сообщений о невыплате заработной платы сотрудникам субподрядной организации.

Мария Свиридова