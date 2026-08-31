Прокуратура проверит жалобы на задержку зарплат строителям орловского «Титаника»

Прокуратура Орловской области приступила к проверке размещенных в интернете сообщений о задержке заработных плат рабочим, задействованным в завершении строительства многопрофильного медцентра областной клинической больницы. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран строящееся здание медцентра Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области строящееся здание медцентра Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области

Упомянутый медцентр из-за затянувшейся на 20 лет стройки прозвали «Титаником». В прокуратуре заявили, что контроль за ситуацией на объекте обеспечен. Ведомство также проверяет информацию о невыплате зарплат рабочим субподрядной организации, которая была задействована на объекте.

Сегодня утром депутат орловского облсовета Виталий Рыбаков заявил, что здание медцентра опечатано, из него выгнали рабочих, которым задерживают зарплату. Губернатор Андрей Клычков ответил, что власти региона «в курсе этого вопроса и занимаются им».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Арбитражный суд Московского округа ввел первую стадию банкротства — процедуру наблюдения — в отношении подрядчика достройки «Титаника», подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Тем же решением в реестр требований кредиторов были включены долги на 139,6 млн руб.

Кроме того, в середине августа орловский арбитраж зарегистрировал иск областного учреждения «Орелгосзаказчик» (заказчик работ в медцентре) к администрации губернатора и правительства региона. Власти рассказали «Ъ-Черноземье», что спор касается «определения единого правового подхода к процессу строительства и закупки медицинской техники».

Егор Якимов