В Орле опечатали строящийся 20 лет «Титаник»

В ходе еженедельного совещания в правительстве Орловской области депутат облсовета Виталий Рыбаков сообщил о том, что строящееся здание многопрофильного медцентра областной больницы опечатано. Губернатор Андрей Клычков ответил, что власти региона «в курсе этого вопроса и занимаются им».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание строящегося медцентра Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области Здание строящегося медцентра Орловской областной больницы

Фото: Правительство Орловской области

Упомянутый медцентр из-за затянувшейся на 20 лет стройки прозвали «Титаником». По словам господина Рыбакова, из него выгнали рабочих, им задерживают зарплату.

«Как вы понимаете, чтобы такие решения принимать, у заказчика были обстоятельства. Привлечены сотрудники правоохранительных органов. Выясняем, как будет более понятная информация о причинах и последствиях, тогда будет сообщено»,— ответил ему господин Клычков.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Московского округа ввел первую стадию банкротства — процедуру наблюдения — в отношении подрядчика достройки «Титаника», подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Тем же решением в реестр требований кредиторов были включены долги на 139,6 млн руб. Кроме того, в середине августа орловский арбитраж зарегистрировал иск областного учреждения «Орелгосзаказчик» (заказчик работ в медцентре) к администрации губернатора и правительства региона. Власти области рассказали «Ъ-Черноземье», что спор касается «определения единого правового подхода к процессу строительства и закупки медицинской техники». Там же добавили, что разбирательство не влияет на ход работ: объект готов на 87,16%. С начала 2026 года в медцентр было вложено не менее 1,7 млрд руб.

Алина Морозова