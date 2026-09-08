Денис Паслер обсудит ситуацию с учащимися, которых отказались брать в 10 класс

Глава Свердловской области Денис Паслер соберет представителей администрации Екатеринбурга и министерства образования региона в октябре для обсуждения ситуации с девятиклассниками, которые не смогли поступить в старшую школу из-за наличия в организациях только профильных классов. В ходе пресс-конференции губернатор заверил, что запросит статистику по числу подобных обращений, чтобы «понимать масштаб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«У нас есть среднее специальное образование (СПО), куда они могут спокойно пойти. У нас существенный рост в СПО по всей области, не только в Екатеринбурге. Куда детям идти после девятого класса, точно есть опция выбора»,— добавил господин Паслер.

Ранее школа №80 в Екатеринбурге отказалась зачислять в 10-й класс уральца, успешно прошедшего государственную итоговую аттестацию в 2023 году. Верховный суд России признал незаконным решение организации, отметив, что ее действия ограничили право ребенка на получение обязательного среднего общего образования.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никакого индивидуального отбора».

Василий Алексеев