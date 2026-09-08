В Кремле отреагировали на призыв Японии демонтировать памятник в Хабаровске

Москва не может обращать внимание на требование Токио демонтировать мемориал победы СССР над Японией, установленный в Хабаровске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Господин Песков напомнил, что во время траурных мероприятий по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки никто в японском руководстве не вспоминает страну, применившую ядерное оружие, — США. «Японцы этого тоже не помнят. Вряд ли мы можем принимать во внимание такие требования и такие заявления»,— уточнил пресс-секретарь на брифинге.

4 сентября в Хабаровске открыли памятник, посвященный победе СССР над Японией и окончанию Второй мировой войны. Мемориал изображает советского солдата, который бьет прикладом по столбику с хризантемой — символу императорской Японии. 15-метровая скульптура выполнена из бронзы. Японский премьер Санаэ Такаити призвала убрать памятник и назвала его установку недопустимой.