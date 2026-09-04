В Хабаровске открыли мемориал в честь победы над милитаристской Японией

В Хабаровске торжественно открыли мемориал в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Пятнадцатиметровый памятник установлен на набережной Амура. Он изображает советского солдата, разбивающего прикладом винтовки пограничный столб с символом Японской империи — хризантемой. На постаменте указаны наименования Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Это демонстрирует масштаб Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию, пояснили свою идею скульптор Денис Стритович и художник Илья Храбрый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Летта / ТАСС Фото: Евгения Летта / ТАСС

«Мы увековечиваем ратный подвиг воинов-дальневосточников, которые с первых дней Великой Отечественной войны встали на защиту Родины. А после победного мая 1945-го, бросив знамена побежденного врага на западе к Мавзолею на Красной площади, поехали сюда, на Дальний Восток. И именно здесь поставили точку во Второй мировой войне, разбив милитаристскую японскую армию»,— сказал на открытии монумента губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Накануне генеральное консульство Японии в Хабаровске обратилось к российской стороне с предложением демонтировать с монумента символ императорской хризантемы. Заместитель начальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, также присутствовавший на открытии памятника, заметил, что пограничный столб, изображенный на монументе,— точная копия столба, который императорская Япония поставила на острове Сахалин. «Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии,— сказал Николай Овсиенко.— В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема — не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления. Поэтому мы абсолютно осознанно использовали символ в этом мемориале».

Иван Тяжлов