Прокуратура вступила в банкротное дело учредителя белгородского «Монокристалла»

Арбитражный суд Ставропольского края одобрил вступление прокуратуры региона в дело о банкротстве местного АО «Монокристалл», которое выступает учредителем ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Согласно арбитражной картотеке, это определение обжалованию не подлежит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Принимая решение, суд сослался на ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ, которая предусматривает возможность участия прокурора в процессе, в частности, при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что спор может быть связан с уклонением от предусмотренных законодательством обязанностей либо возник из мнимой или притворной сделки в предусмотренных законом целях. При этом в определении не сказано, какие именно обстоятельства стали основанием для ходатайства надзора.

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск «Монокристалла» о самобанкротстве в середине июня. Компания заявляла, что не исполнила обязательства перед кредиторами на 15 млрд руб. В конце июля в отношении предприятия ввели первую стадию банкротства — процедуру наблюдения. Рассмотрение отчета временного управляющего Валерия Бугаева запланировано на 15 декабря.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением его ключевого актива — ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Предприятие получило серьезные разрушения в результате атак ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025-м — о 25%. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки производства в 3 млрд руб.

В начале июля Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» о самобанкротстве. Размер задолженности перед кредиторами составляет 2,6 млрд руб. Ближайшее заседание по делу назначено на 8 сентября.

Алина Морозова