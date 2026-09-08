Розничная цена на капусту за год выросла почти на 40%

Розничные цены на овощи «борщевого набора» за год подорожали на 20–38%. Наиболее выраженный рост показала капуста. Ее розничная стоимость на неделе 24–30 августа составила 28 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 38%, подсчитали в NTech.

Свекла в рознице, согласно NTech, за год выросла в цене на 32%, до 35,4 руб. за 1 кг. Для картофеля увеличение составило 30%, до 41,5 руб. за 1 кг. Морковь подорожала на 20% за год, до 43,5 руб. за 1 кг. Для лука прирост составил 32%, до 45,2 руб. за 1 кг.

Росстат на 31 августа приводит близкие цифры: картофель прибавил 35,3% (до 46,7 руб.), капуста — 35,2% (до 46,7 руб.), лук — 27,2% (до 57 руб.), свекла — 20,4%, морковь — 17,7%. Помидоры за год подорожали на 24,2%, до 165,9 руб.

В Союзе участников рынка картофеля и овощей рост объясняют эффектом низкой базы: в прошлом году овощи дешевели быстрее остальных категорий. Реакцией на прошлогоднее падение цен стало сокращение посевных площадей — под картофель на 1,9%, под овощи открытого грунта на 4,4%.

Подробнее в материале «Ъ» — «Столько всего наварилось».