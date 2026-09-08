Объявлены претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года

Журнал France Football назвал номинантов на Трофей Йоханна Кройффа — приз, ежегодной вручаемый лучшему футбольному тренеру. Имя победителя будет объявлено 26 октября на церемонии вручения премии «Золотой мяч», которая пройдет в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Фото: Ana Beltran / Reuters Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Фото: Ana Beltran / Reuters

В число номинантов вошли:

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) — выиграл чемпионат мира;

Микель Артета («Арсенал») — выиграл чемпионат Англии и дошел до финала Лиги чемпионов;

Унаи Эмери («Астон Вилла») — выиграл Лигу Европы;

Венсан Компани («Бавария») — выиграл чемпионат Германии;

Луис Энрике (ПСЖ) — стал победителем Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции.

В 2025 году обладателем Трофея Йоханна Кройффа стал Луис Энрике.

Арнольд Кабанов