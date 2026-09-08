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Объявлены претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года

Журнал France Football назвал номинантов на Трофей Йоханна Кройффа — приз, ежегодной вручаемый лучшему футбольному тренеру. Имя победителя будет объявлено 26 октября на церемонии вручения премии «Золотой мяч», которая пройдет в Лондоне.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Фото: Ana Beltran / Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Фото: Ana Beltran / Reuters

В число номинантов вошли:

  • Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) — выиграл чемпионат мира;
  • Микель Артета («Арсенал») — выиграл чемпионат Англии и дошел до финала Лиги чемпионов;
  • Унаи Эмери («Астон Вилла») — выиграл Лигу Европы;
  • Венсан Компани («Бавария») — выиграл чемпионат Германии;
  • Луис Энрике (ПСЖ) — стал победителем Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции.

В 2025 году обладателем Трофея Йоханна Кройффа стал Луис Энрике.

Арнольд Кабанов

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