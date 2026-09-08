Объявлены претенденты на приз лучшему футбольному тренеру года
Журнал France Football назвал номинантов на Трофей Йоханна Кройффа — приз, ежегодной вручаемый лучшему футбольному тренеру. Имя победителя будет объявлено 26 октября на церемонии вручения премии «Золотой мяч», которая пройдет в Лондоне.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Фото: Ana Beltran / Reuters
В число номинантов вошли:
- Луис де ла Фуэнте (сборная Испании) — выиграл чемпионат мира;
- Микель Артета («Арсенал») — выиграл чемпионат Англии и дошел до финала Лиги чемпионов;
- Унаи Эмери («Астон Вилла») — выиграл Лигу Европы;
- Венсан Компани («Бавария») — выиграл чемпионат Германии;
- Луис Энрике (ПСЖ) — стал победителем Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции.
В 2025 году обладателем Трофея Йоханна Кройффа стал Луис Энрике.