Ozon-банк начал выдавать автокредиты

Ozon-банк («дочка» маркетплейса Ozon) в тестовом режиме запустил выдачу автокредитов. Пока проект доступен группе клиентов, заявили «Интерфаксу» в банке.

На первом этапе можно оформить кредит при покупке новых легковых машин на Ozon. Деньги предоставляют на срок от 1 года до 8 лет, максимальная сумма — 5 млн руб. с первоначальным взносом от 20%. Возможно досрочное погашение без штрафов и комиссий, а также на старте не нужно обязательное наличие каско и ОСАГО. На Ozon сейчас можно приобрести в кредит более 3 тыс. моделей машин, в том числе марок Chery, Changan, Lada, Haval, Geely, Tenet.

По данным Объединенного кредитного бюро, средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июле выросла впервые с ноября 2025 года, до 12% годовых. Бренды постепенно сокращают собственные программы субсидирования из-за стабильного спроса и сокращения стоков, а банки вынуждены сохранять условия из-за высокой стоимости фондирования.

Подробности — в материале «Ъ» «Автопроизводители почуяли спрос».