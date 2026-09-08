Ozon-банк начал выдавать автокредиты
Ozon-банк («дочка» маркетплейса Ozon) в тестовом режиме запустил выдачу автокредитов. Пока проект доступен группе клиентов, заявили «Интерфаксу» в банке.
На первом этапе можно оформить кредит при покупке новых легковых машин на Ozon. Деньги предоставляют на срок от 1 года до 8 лет, максимальная сумма — 5 млн руб. с первоначальным взносом от 20%. Возможно досрочное погашение без штрафов и комиссий, а также на старте не нужно обязательное наличие каско и ОСАГО. На Ozon сейчас можно приобрести в кредит более 3 тыс. моделей машин, в том числе марок Chery, Changan, Lada, Haval, Geely, Tenet.
По данным Объединенного кредитного бюро, средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июле выросла впервые с ноября 2025 года, до 12% годовых. Бренды постепенно сокращают собственные программы субсидирования из-за стабильного спроса и сокращения стоков, а банки вынуждены сохранять условия из-за высокой стоимости фондирования.
Подробности — в материале «Ъ» «Автопроизводители почуяли спрос».
Преимущество Ozon-банка в этой конструкции — не только в самой выдаче кредита, а в доступе к уже привлеченному клиенту. На маркетплейсе банк может тратить на привлечение заемщика меньше, чем традиционные кредитные организации: даже на простой банковский продукт обычным банкам обходится в несколько тысяч рублей, тогда как у банков-маркетплейсов эта стоимость существенно ниже, поскольку клиент уже находится внутри экосистемы. Кроме того, онлайн-ритейлерам проще продвигать финансовые продукты — рекламировать их на собственных площадках и предлагать скидки за оплату своими картами, из-за чего традиционным банкам труднее с ними конкурировать.
Для покупателя финансирование становится частью выбора машины в едином цифровом контуре, но это не означает автоматического удешевления кредита: снижение расходов на привлечение не отменяет стоимости фондирования. При высокой ключевой ставке автопроизводителям дорого обходится масштабное субсидирование низких ставок, поэтому они уменьшают размер субсидий: внешне ставка для клиента почти не меняется, но поддержка распространяется лишь на отдельные модели.