В Екатеринбурге ликвидировали открытый пожар в здании склада DNS
Пожарные ликвидировали возгорание в здании склада DNS на улице Черняховского в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. По их данным, горело 200 кв. м. кровли складского здания. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 370 человек. Пострадавших нет.
Фото: социальные сети
«Для ликвидации возгорания были задействованы 21 единица спецтехники и 58 огнеборцев. Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели», — уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На данный момент в пресс-службе DNS не ответили на вопрос о причиненном ущербе.
Ранее из-за электросамоката произошел пожар в квартире на 12-м этаже 25-этажного дома на улице Чкалова в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.