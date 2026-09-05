Пожар из-за электросамоката произошел в 25-этажном доме в Екатеринбурге

Пожар из-за электросамоката произошел в квартире на 12-м этаже 25-этажного дома на улице Чкалова в Екатеринбурге, сообщили в МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Горели внутренняя отделка квартиры и электросамокат. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Жильцы самостоятельно ликвидировали пожар первичными средствами пожаротушения до прибытия спасателей.

На месте происшествия работали 29 специалистов и семь единиц техники.

В МЧС отметили, что самовозгорание литий-ионного аккумулятора электросамоката стало причиной 9% пожаров. Спасатели призывают соблюдать правила эксплуатации устройств с такими аккумуляторами.