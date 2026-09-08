Минпросвещения с 11 сентября запустит для школьников телефон доверия

Минпросвещения запустит для школьников телефон, предназначенный для приема обращений по любым вопросам. Номер заработает с 11 сентября, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Министр считает, что важно уделять внимание не только процессу обучения школьников, но и их здоровью. «Если вы видите, что какая-то ситуация есть в конкретной школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации»,— рассказал господин Кравцов на съезде родительских комитетов (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в 2024 году поручил создать короткий номер службы для оказания экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова этим летом рекомендовала правительству закрепить в законодательстве понятие травли и разработать государственную систему регистрации конфликтов в учебных заведениях.

Подробности — в материале «Ъ» «Издевательствам ищут определение».