Экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья обвинили в растрате на 600 млн рублей

“Ъ” стала известна сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Московской области — начальника тыла генерал-майора Сергея Малькова. 7 сентября он был арестован Мещанским райсудом по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) служебного топлива, совершенной с двумя сообщниками из главка. По версии следствия, бензин поставлялся ПАО «Евротранс» — крупнейшему независимому топливному оператору столичного региона, владеющему почти 60 АЗС под брендом «Трасса». Председателя совета директоров компании Игоря Мартышова также отправили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Сергей Мальков

Фото: ГУ МФД РФ Генерал-майор Сергей Мальков

Фото: ГУ МФД РФ

Следствие установило, что в период недопоставок топлива, связанных с атаками беспилотников ВСУ на НПЗ и хранилища, генерал Мальков выручил дружественных ему коммерсантов, предоставив топливо из запасов ГУ МВД на 600 млн руб. Предполагается, что, реализовав бензин, фигуранты расследования присвоили вырученные средства.

Сергея Малькова отстранили от должности и в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам. Оказавшись в СИЗО, бывший высокопоставленный страж порядка испытывает серьезные проблемы со здоровьем. У него зафиксирован ряд хронических заболеваний. К тому же генерал уже пожилой человек — 9 сентября ему исполнится 66 лет.

Подробнее о деле читайте в материале «Тылы МВД питали ''Трассу''».

Олег Рубникович, Николай Сергеев