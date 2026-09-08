Сборная России по футболу сыграет с командами Намибии и Нигерии в октябре
Сборная России по футболу проведет в октябре товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Все встречи пройдут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Ранее была анонсирована игра против иранцев, которая состоится 29 сентября на «Казань Арене». Матч с намибийцами 3 октября примет «Екатеринбург Арена». С нигерийцами подопечные Валерия Карпина сыграют 6 октября на стадионе «Нижний Новгород».
В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная России занимает 35-е место. Команда Ирана располагается на 22-й строке, Нигерии — на 26-й, Намибии — на 121-й.
С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ранее в 2026 году россияне сыграли со сборными Никарагуа (3:1), Мали (0:0), Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).
Товарищеские матчи остаются для сборной России способом поддерживать игровую практику вне официальных международных соревнований. После отстранения российских команд от турниров FIFA и UEFA РФС подбирал для сборной спарринг-партнеров, а в сентябре 2022 года тренерский штаб Валерия Карпина рассматривал такие встречи и как возможность проверить ближайший резерв футболистов.
При этом товарищеский формат не заменяет полноценный международный календарь: еще в 2022 году в «Коммерсанте» отмечали, что возвращение сборной в отборочный турнир Евро-2024 выглядело маловероятным. Более серьезных соперников, по оценке футбольного эксперта Алексея Игонина, приходилось искать заранее, поскольку организация таких матчей требует больше времени.