Сборная России по футболу сыграет с командами Намибии и Нигерии в октябре

Сборная России по футболу проведет в октябре товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Все встречи пройдут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Ранее была анонсирована игра против иранцев, которая состоится 29 сентября на «Казань Арене». Матч с намибийцами 3 октября примет «Екатеринбург Арена». С нигерийцами подопечные Валерия Карпина сыграют 6 октября на стадионе «Нижний Новгород».

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная России занимает 35-е место. Команда Ирана располагается на 22-й строке, Нигерии — на 26-й, Намибии — на 121-й.

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ранее в 2026 году россияне сыграли со сборными Никарагуа (3:1), Мали (0:0), Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

Арнольд Кабанов