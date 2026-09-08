Иностранные производители прекратили регистрацию «Сигнифора» и «Зепозии» в РФ

Минздрав РФ прокомментировал “Ъ” ситуацию вокруг прекращения регистрации препаратов «Сигнифор» и «Зепозия». «Сигнифор» представляет собой синтетический аналог гормона соматостатина, применяющийся для лечения болезни Иценко-Кушинга. «Зепозия» — иммунодепрессант для терапии рассеянного склероза и тяжелого язвенного колита. Оба лекарства входили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В пресс-службе рассказали, что регистрация лекарств была отменена по заявлению производителей. В ООО «Русфик» (представляет интересы Recordati Rare Diseases в РФ) “Ъ” подтвердили это: «Решение принято в рамках текущего управления и оптимизации продуктового портфеля компании и не связано с какими-либо вопросами качества, эффективности или безопасности препарата».

С уходом «Сигнифора» качество медпомощи россиянам с болезнью Иценко-Кушинга не пострадало, говорит руководитель юридического направления АНО «Дом Редких» Кирилл Куляев. Это препарат фактически не закупался с 2025 года, и пациентов уже перевели на осилодростат. Как теперь планируются лечить пациентов с рассеянным склерозом, в Минздраве не поясняют. “Ъ” направил запрос в Celgene International SAR, но ответа на момент публикации не получил.

Подробнее об этом читайте в материале «Лекарства уходят по-английски».