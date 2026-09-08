Комиссия по престолонаследию королевства Торо в Уганде подавляющим большинством голосов избрала вратаря лондонского футбольного клуба SE Dons Джорджа Десмонда Камураси преемником Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV. Об этом сообщает газета The Times.

27 августа верховный правитель Торо умер в возрасте 34 лет после продолжительной борьбы с раком. Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди взошел на престол в 1995 году, на тот момент ему было 3,5 года. В 2025 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой правящий монарх.

36-летний Камураси, который представляет клуб из девятого по силе дивизиона Англии, приходится покойному двоюродным братом. Его кандидатуру поддержали 15 из 18 членов комиссии, присутствовавших на голосовании (всего в нее входит 21 человек). При этом представитель правящего клана Мозес Мусингуси не подтвердил эту информацию. По его словам, недавно стало известно, что у покойного короля остался сын.

Похороны Ойо пройдут 12 сентября. В этот же день станет известно имя нового монарха.

Арнольд Кабанов