Песков: Россия готова поставлять Индии лучшее в мире вооружение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать поставки вооружения в Индию. Об этом господин Песков сообщил на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Мы располагаем отличной военной техникой, некоторые ее образцы являются лучшими в мире, и мы готовы делиться ею с нашими индийскими партнерами», — отметил пресс-секретарь главы государства (цитата по ТАСС). Он отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Индии имеет глубокие корни, и Москва удовлетворена его развитием.

По словам господина Пескова, у властей двух стран «есть множество вопросов для обсуждения» в этой области. «Все они займут важное место в повестке дня предстоящего визита», — заверил пресс-секретарь президента. Он при этом отметил, что военное сотрудничество — «деликатная область», и «открыто его обсуждать» никто не будет.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября. 11 сентября президент России Владимир Путин проведет встречу с индийским коллегой Нарендрой Моди. 5 сентября Hindustan Times со ссылкой на источники сообщала, что Россия направила Индии детализированное ценовое предложение по поставке пяти дополнительных комплектов ЗРК С-400 «Триумф». Индийский источник Bloomberg оценивал возможную сделку примерно в $6,1 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Триумфы” вписали в новую смету».