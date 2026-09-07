«Триумфы» вписали в новую смету

Россия направила Индии детализированное ценовое предложение по поставке пяти дополнительных полковых комплектов зенитной ракетной системы (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщила 5 сентября газета Hindustan Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, документ содержит расчет стоимости оборудования, материалов и работ, связанных с развертыванием комплексов и подключением их к национальной сети ПВО. После согласования цены вопрос должен рассмотреть комитет по безопасности при кабинете министров Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК С-400 «Триумф»

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ ЗРК С-400 «Триумф»

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

О намерении Нью-Дели получить еще пять комплектов С-400 вдобавок к уже заказанным пяти стало известно весной этого года (см. “Ъ” от 4 марта). Тогда индийские СМИ сообщали, что военное ведомство страны готовит к рассмотрению соответствующую заявку. В конце марта агентство Reuters уточнило, что Совет по оборонным закупкам Индии включил возможный заказ С-400 в пакет предварительно одобренных программ общей стоимостью около $25 млрд. Теперь же Москва, по данным СМИ, направила детализированный расчет стоимости будущей поставки. Контракт и сроки его исполнения официально не объявлялись, однако в марте Bloomberg со ссылкой на осведомленного индийского чиновника оценивал возможную стоимость примерно в $6,1 млрд.

В индийской классификации каждая тактическая единица С-400 обозначается как squadron. В российской терминологии речь идет о полковом комплекте. По составу индийский squadron включает 12 пусковых установок (по четыре ракеты на каждой), что больше стандартного российского дивизиона (8 установок), но меньше типового зенитно-ракетного полка (16).

Первый контракт на пять полковых комплектов С-400 Россия и Индия подписали в 2018 году на $5,43 млрд. По данным индийской прессы, четвертый комплект поступил в страну в июне, а передача пятого, завершающего поставки по этому соглашению, ожидается в ноябре 2026-го. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев 2 сентября говорил «РИА Новости», что контракт исполняется, а дополнительные поставки не исключены. В «Рособоронэкспорте», государственном экспортере вооружений, от комментариев для “Ъ” по поводу возможного нового соглашения воздержались.

Интерес Нью-Дели к дополнительным средствам дальней ПВО усилился после индийско-пакистанского вооруженного столкновения в мае 2025 года. При этом Индия учитывает риски одновременно на пакистанском и китайском направлениях.

Китай развивает аэродромную инфраструктуру в Тибете и Синьцзяне: индийский аналитический центр C3S India в июне сообщал о строительстве укрепленных укрытий, топливных хранилищ и объектов для беспилотных систем на ряде аэродромов.

Параллельно Нью-Дели развивает собственную систему дальнего перехвата Project Kusha, которую ведет Организация оборонных исследований и разработок Индии. В июле она провела первый летный пуск. Для Kusha предусмотрены три типа ракет с заявленной дальностью около 150, 250 и до 350–400 км. Местные профильные издания ожидают принятия системы на вооружение к концу 2028 года. По мнению индийских военных экспертов, Kusha предназначена для заполнения ниши между совместно разработанной Индией и Израилем системой ПВО средней дальности MR-SAM/Barak-8, способной поражать цели на дальности до 70 км, и российским С-400, предельная дальность которого составляет 380–400 км с использованием ракет 40Н6Е.

Дмитрий Сотак