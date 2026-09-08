Кандидаты одного не ждут

За две недели до единого дня голосования кандидаты в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга по 6-му округу договорились провести дебаты вне теле- и радиостудий. Инициатором выступил представитель «Новых людей» Юрий Куликов, который изначально планировал подискутировать со своим оппонентом, действующим депутатом парламента Михаилом Амосовым. Идею поддержали почти все кандидаты по округу. Кроме единоросса Алексея Кулькова. Из-за его неявки воздержался от участия и господин Амосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты в депутаты ЗакСа договорились собраться 16 сентября, за два дня до старта трехдневного голосования, чтобы исключить риски снятия с выборов за спорные высказывания

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Кандидаты в депутаты ЗакСа договорились собраться 16 сентября, за два дня до старта трехдневного голосования, чтобы исключить риски снятия с выборов за спорные высказывания

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В понедельник, 7 сентября в коворкинге «Бенуа» собрались кандидаты на выборах в Законодательное собрание по 6-му округу: глава МО «Северный» Юрий Куликов, юрист Иван Чангли из КПРФ, экс-глава МО «Гражданка», выдвинутая «Справедливой Россией» Елена Беляева и «яблочница» Марина Песляк. Господин Куликов собрал всех для обсуждения регламента запланированных дебатов. Отсутствовали двое кандидатов: единоросс Алексей Куликов и депутат городского парламента Михаил Амосов, в этот раз выдвинутый партией «Зеленые».

Итогом встречи стал четырехстраничный меморандум. Стороны договорились собраться 16 сентября, за два дня до старта трехдневного голосования, чтобы исключить риски снятия с выборов за спорные высказывания. Участники собираются обсуждать экологию, транспорт, градостроительство и ход избирательной кампании. В качестве модератора встречи пригласили журналистку «Фонтанки» и соосновательницу Telegram-канала «Ротонда» Ксению Клочкову. Единороссу Кулькову и депутату Амосову копию меморандума решили отправить по почте.

Идею провести дебаты в округе (закон не предусматривает проведение дебатов на выборах в ЗакС по одномандатным округам) первый высказал муниципал Юрий Куликов. Изначально его вызов предназначался оппоненту Амосову. За лето между ними возникла предвыборная химия. Господин Амосов через суд отменил регистрацию муниципала Куликова из-за нарушения авторских прав после использования вирусного трека в одном из видеороликов, правда, в апелляции кандидат от «Новых людей» смог восстановиться на выборах. Их судебный спор дошел даже до Верховного суда.

Депутат Амосов согласился на дебаты, но установил ряд условий: предоставить возможность участвовать всем зарегистрированным кандидатам, согласовать время и место и оплатить услуги принимающей стороны. Также в ответе на вызов депутат напомнил, что неоднократно принимал участие в таком формате во время выборов губернатора Санкт-Петербурга. Подобные публичные выступления помогали обратить внимание на важные городские проблемы, уверен кандидат.

Вопреки, казалось, достигнутой договоренности, старожил Мариинского дворца Михаил Амосов дебаты пропустит. В беседе с «Ъ Северо-Запад» он заявил, что его оппонент от «Единой России» Алексей Кульков отказался от участия (сам господин Кульков не ответил на сообщение корреспондента). В отсутствие представителя партии власти встречаться с другими кандидатами господин Амосов смысла не видит. Кроме того, он полагает, что подобные дебаты должна организовать третья сторона, а не сами кандидаты.

«Так "Единая Россия" отказалась участвовать на данном мероприятии. Кульков-то отказался. А Кульков — мой главный соперник. У нас главные дебаты должны быть с "Единой Россией". Все это пока выглядит крайне несерьезно. Я в письме указал, что участвовать должны все. <...> Кандидат от "Единой России" обязательно должен в этом участвовать»,— заявил господин Амосов.

Инициатор дебатов Юрий Куликов рассказал «Ъ Северо-Запад», что все равно намерен провести мероприятие и договоренности с другими кандидатами остаются в силе. Он уверен, что предоставил всем зарегистрированным кандидатам равные возможности при обсуждении формата встречи. «Мы за Амосовым бегать, чтобы затащить на дебаты, не собираемся»,— добавил господин Куликов.

Константин Леньков