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Повторно объявлен тендер на ремонт моста на трассе «Енисей» за 1,1 млрд рублей

ФКУ «Сибуправтодор» повторно объявило тендер на проведение капитального ремонта моста через реку Оя в Красноярском крае. Стартовая цена контракта была увеличена до 1,16 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 сентября, указывается на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, объект находится на 476-м км автодороги Р-257 «Енисей». Подрядчику предстоит провести демонтаж существующих конструкций, укрепление насыпи и опор, а также ремонт пролетного строения и мостового полотна, обустройство дороги, систем освещения и водоотведения.

На период выполнения работ победителю торгов необходимо построить временный мост и объездную дорогу. Срок сдачи работ установлен до конца октября 2028 года. Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущие торги были объявлены в июле этого года со стартовой ценой в 1,13 млрд руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников.

Александра Стрелкова

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