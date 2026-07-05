В Красноярском крае ищут подрядчика на ремонт моста за 1,1 млрд рублей

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» («Сибуправтодор») объявило конкурс на проведение капитального ремонта моста через реку Оя, расположенного на автомобильной дороге Р-257 «Енисей» Красноярск — Абакан — Кызыл — Чадан — Хандагайты — граница с Монголией. Объект расположен на территории Красноярского края. Стартовая стоимость работ — 1,13 млрд руб. Сообщение о торгах размещено на ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены в три этапа и завершены к 30 октября 2028 года. Гарантийный срок качества на земляное полотно определен в восемь лет, на верхний слой покрытия — в шесть лет, на барьерное ограждение — пять лет, на разметку — один год.

Источник финансирования капремонта моста — бюджет Российской Федерации. Размер аванса составляет 20%. Заявки на участие в конкурсе принимают до 21 июля, победителя определят 24 июля.

Михаил Кичанов