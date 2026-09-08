Песков: Россия благодарна Индии за попытки урегулирования по Украине

Россия приветствует все усилия по мирному урегулированию на Украине, в том числе со стороны США и Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва приветствует все попытки внести вклад в урегулирование конфликта.

«Мы приветствуем все попытки содействия в украинском урегулировании. Мы приветствуем готовность индийской стороны внести свой вклад»,— сказал представитель Кремля на брифинге в преддверии саммита БРИКС (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает господин Песков, позиция Индии «в значительной степени» совпадает с российской. «Мы знаем позицию Индии... И в значительной степени она совпадает с нашей собственной позицией, поскольку мы действительно хотим урегулирования украинского конфликта мирным путем»,— добавил пресс-секретарь.

31 августа президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тот призвал переходить от «бесконечной войны» к окончанию боевых действий на Украине. Господин Путин в ответ заверил, что российская сторона «по этому пути и двигается». Лидеры двух стран проведут еще одну встречу 11 сентября.