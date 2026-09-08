Anthropic отказалась от покупки Decart AI за $6 млрд

Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработках в области ИИ, отказалась от покупки израильского ИИ-стартапа Decart AI. Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры о сделке велись с августа. Интерес Anthropic к израильской компании был вызван разработанной Decart AI технологией повышения эффективности вычислительных ресурсов при обучении нейросетей. Как говорили эксперты, эта технология могла бы помочь снизить операционные расходы Anthropic.

Как отмечает Bloomberg, стороны не договорились о цене. В мае Decart привлек во время инвестраунда $300 млн. После этого оценка компании составила примерно в $4 млрд. Однако сама израильская компания компания соглашалась на продажу не менее чем за $6 млрд, что означало бы 50% премию. Такую покупку Anthropic было бы сложно объяснить накануне своего IPO, которое, пишет агентство, должно состояться в ноябре.

Екатерина Наумова