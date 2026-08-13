Anthropic решила купить за $6 млрд стартап по оптимизации обучения нейросетей

Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта, ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart AI. Сумма потенциальной сделки, по данным Bloomberg, может составить $6 млрд.

Переговоры с Anthropic находятся на ранней стадии. В мае Decart AI провела инвестиционный раунд на $300 млн, получив оценку почти в $4 млрд. Среди инвесторов — Radical Ventures, Nvidia Corp., Atreides Management, Valor Equity Partners и Adobe Ventures.

Decart AI была основана в 2023 году израильскими инженерами. Стартап создает интерактивные модели для симуляции физического мира, а также разрабатывает ПО, повышающее эффективность вычислительных ресурсов при обучении нейросетей. Разработки Decart AI востребованы в автономном вождении и электронной коммерции.