Аграрии УрФО обмолотили свыше 50% посевных площадей

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) аграрии обмолотили свыше 50% посевных площадей, что позволило собрать почти 2,9 млн тонн зерна, сообщили в уральском полпредстве. Также собрали 111 тыс. тонн картофеля (15% площадей) и 29,7 тыс. тонн овощей открытого грунта (23% площадей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Полпред УрФО Артем Жога рассказал, что уборочная кампания стартовала в сложных погодных условиях с продолжительными дождями, переувлажнением почвы и паводками. «Но сейчас аграрии набрали хорошие темпы: ход уборки зерновых 2026 года превышает прошлогодние показатели на 1 млн тонн. Активнее всего работы идут в Челябинской и Курганской областях»,— отметил полпред.

Итоги сбора урожая будут подведены на Межрегиональной агропромышленной выставке, запланированной на конец октября в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина