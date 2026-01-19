Лариса Долина сдала жилье

Самое громкое гражданское разбирательство прошлого года, похоже, закончено. Народная артистка Лариса Долина после проигранного процесса, связанного с продажей своей квартиры в центре Москвы за 112 млн руб., 19 января передала ключи представителям покупательницы. Тяжба оказалась многосерийной: сначала певице, у которой после продажи жилья деньги выманили мошенники, удалось признать в Хамовническом суде сделку недействительной, но затем Верховный суд (ВС) занял сторону покупательницы квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сериал с многомесячной тяжбой вокруг квартиры Ларисы Долиной закончился передачей ключей адвокату покупательницы Полины Лурье Светлане Свириденко

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Сериал с многомесячной тяжбой вокруг квартиры Ларисы Долиной закончился передачей ключей адвокату покупательницы Полины Лурье Светлане Свириденко

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

О передаче ключей от квартиры Ларисы Долиной сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. Ранее, по ее словам, певица вывезла личные вещи, мебель уже передается по описи, «передача квартиры завершена». «Мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи»,— заявила, в свою очередь, адвокат артистки Мария Пухова. По ее данным, жилье освободили и подготовили к передаче еще 5 января, при этом госпожа Долина и ее внучка ранее сами выписались из квартиры.

Для принудительного выселения госпожи Долиной к дому в Хамовниках прибыли приставы.

«Они убедились в том, что имущества нет. Все выписаны. Ключи нам отдали добровольно»,— сказала Светлана Свириденко. Сама артистка не приехала: она, по некоторым данным, находится на отдыхе в ОАЭ и вернется в Москву на днях.

Резонансная история вокруг квартиры Ларисы Долиной началась полтора года назад. В апреле 2024 года с артисткой связались мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных и банковских органов. Они убеждали ее, что ее сбережения из банка хотят похитить злоумышленники, а также получить на ее имя кредит под залог квартиры в Хамовниках. В июне 2024 года артистка продала за 112 млн руб. квартиру Полине Лурье. Впоследствии правоохранителям удалось поймать четверых махинаторов (госпожа Долина отдала им не только деньги за квартиру, но и еще 175 млн руб. накоплений). В ноябре 2025 года Балашихинский горсуд Подмосковья приговорил аферистов к реальным срокам.

В августе 2024 года Лариса Долина обратилась в Хамовнический райсуд Москвы с иском о признании сделки по продаже жилья недействительной. Требование удовлетворили.

Одним из доводов адвокатов певицы в суде было то, что покупательница Полина Лурье не проявила «разумной осмотрительности».

В решении суда указывалось, что в момент продажи жилья госпожа Долина была не способна понимать свои действия. Решение оставили в силе апелляционная инстанция Мосгорсуда и Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Разбирательство вызвало большой резонанс, поскольку Хамовнический суд отклонил встречные требования госпожи Лурье о выселении певицы, а заодно не стал обязывать артистку возвращать деньги (в таких случаях сторонам обычно присуждают возврат друг другу имущества, полученного в ходе сделки). Госпожа Долина в телеэфире даже обещала вернуть покупательнице 112 млн руб., но Полина Лурье в итоге дошла до ВС, отменившего в декабре 2025 года решения нижестоящих судов и передавшего покупательнице право собственности на квартиру в Хамовниках. Мосгорсуд, в свою очередь, удовлетворил требование о выселении Ларисы Долиной из квартиры.

В декабре ВЦИОМ сообщал, что о «кейсе Долиной» знают 87% респондентов, причем две трети опрошенных граждан сочли несправедливым, что квартира до последнего оставалась за артисткой. Разбирательство обострило ситуацию на рынке вторичного жилья: по оценкам опрошенных “Ъ” юристов, на 15–20% выросло количество случаев, когда продавец передает мошенникам вырученные от продажи квартиры средства, а затем успешно оспаривает сделку в суде, оставляя добросовестного покупателя без денег и жилья. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявляла, что рост числа случаев нарушения прав добросовестных приобретателей квартир требует «донастройки судебной практики».

Иван Тяжлов