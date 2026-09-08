Определились все четвертьфиналисты US Open

8 сентября определился последний четвертьфиналист Открытого чемпионата США (US Open) в мужском одиночном разряде. Им стал вторая ракетка мира Александр Зверев, который в матче четвертого круга со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) обыграл итальянца Лучано Дардери.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия);

Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США);

Фрэнсис Тиафо (США) — Алекс Микельсен (США);

Карен Хачанов (Россия) — Александр Блокс (Бельгия).

В женском одиночном разряде в четвертьфинальных матчах сыграют:

Арина Соболенко (Белоруссия) — Линда Носкова (Чехия);

Елена Рыбакина (Казахстан) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

Джессика Пегула (США) — Эмма Наварро (США);

Коко Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия).

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на хардовых кортах National Tennis Center в Нью-Йорке. В этом году общий призовой фонд мейджора составляет $108 млн. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 сентября, в мужском — на следующий день. Действующими победителями турнира являются Арина Соболенко и Карлос Алькарас.

Арнольд Кабанов