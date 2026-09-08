Члена крайне правой партии «Шведские демократы» обвинили в связях с Россией

Начало громкой шумихе о российском вмешательстве в предстоящие 13 сентября парламентские выборы в Швеции положила статья в журнале Expo. За десять дней до голосования журналисты опубликовали подробное расследование, выявляющее, по их мнению, пророссийские позиции активистки крайне правой партии «Шведские демократы» Полины Малаберг и ее связи с лицами и организациями, поддерживающими Кремль. Полина Малаберг — дочь советского офицера, в девичестве она носила фамилию Малашевич. В Швецию переехала в 2006 году в возрасте 22 лет и 6 лет спустя получила шведское гражданство. С 2024 года она гражданская жена куда более видного и высокопоставленного члена той же партии Густава Геллербранта.

Сейчас «Шведские демократы» поддерживают правительство во главе с лидером Умеренной коалиционной партии премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, но при этом формально в правящую коалицию не входят. А вот после выборов крайне правые стремятся уже к прямому участию в будущем правительстве. И Густав Геллербрант играет в переговорах об этом самую непосредственную роль — он возглавляет координационный офис «Шведских демократов» в правительстве, выступая в качестве связующего звена между своей политической силой и нынешней правящей коалицией. Он сам не обвиняется в связях с Россией, его отношения с Малаберг вызвали вопросы относительно его допуска к секретной информации.

Подробнее о предвыборной обстановке в Швеции читайте в материале «С правого края в Швеции отыскалась рука Москвы».