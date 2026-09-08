С правого края в Швеции отыскалась рука Москвы

С приближением 13 сентября — дня парламентских выборов в Швеции — в политической повестке страны активно раскручивается тема российской угрозы. Ее приметы разглядели в одной из женщин-членов крайне правой партии «Шведские демократы», оказавшейся родом из России и состоящей в отношениях с куда более высокопоставленным членом той же политической силы. По итогам воскресного голосования эта сила планирует впервые войти в правящую коалицию и претендовать на министерские портфели. Утверждения о российском вмешательстве в грядущие выборы, пусть даже ничем особо не подкрепленные, пришлись весьма кстати левоцентристам во главе с Магдаленой Андерссон. Ее коалиция лидирует в опросах, но отрыв от правящей коалиции сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборные плакаты в Стокгольме

Фото: Tom Little / Reuters Предвыборные плакаты в Стокгольме

Фото: Tom Little / Reuters

Начало громкой шумихе о российском вмешательстве в предстоящие 13 сентября парламентские выборы в Швеции положила статья в журнале Expo. За десять дней до голосования журналисты опубликовали подробное расследование, выявляющее, по их мнению, пророссийские позиции активистки крайне правой партии «Шведские демократы» Полины Малаберг и ее связи с лицами и организациями, поддерживающими Кремль.

Будучи последние десять лет помощником депутатов в двух парламентских комитетах в Швеции, в том числе отвечающем за связи с ЕС, она якобы активно продвигала «пророссийскую повестку и кремлевские нарративы».

Например, была связана с русскоязычными культурными организациями в Швеции, поддерживающими контакты с российскими госструктурами. А в 2017 году сопровождала тогдашнего депутата от «Шведских демократов» Павла Гамова в поездке в Россию.

Пикантный момент: Полина Малаберг — дочь советского офицера, в девичестве она носила фамилию Малашевич. В Швецию переехала в 2006 году в возрасте 22 лет и 6 лет спустя получила шведское гражданство. К слову, еще одна из претензий к ней со стороны журналистов состояла в том, что она приводила членов своей российской семьи на территорию шведского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активистка крайне правой партии «Шведские демократы» Полина Малаберг

Фото: @polikultur Активистка крайне правой партии «Шведские демократы» Полина Малаберг

Фото: @polikultur

Но эта история вряд ли бы прозвучала столь громко (о ней написала даже французская Le Monde), если бы неизвестная широкой публике Полина Малаберг, до сих пор работающая в аппарате партии «Шведские демократы», не являлась с 2024 года гражданской женой куда более видного и высокопоставленного члена той же партии Густава Геллербранта.

Сейчас «Шведские демократы» поддерживают правительство во главе с лидером Умеренной коалиционной партии премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, но при этом формально в правящую коалицию не входят. А вот после выборов крайне правые стремятся уже к прямому участию в будущем правительстве. И Густав Геллербрант играет в переговорах об этом самую непосредственную роль — он возглавляет координационный офис «Шведских демократов» в правительстве, выступая в качестве связующего звена между своей политической силой и нынешней правящей коалицией. И хотя он сам не обвиняется в связях с Россией, его отношения с Малаберг вызвали вопросы относительно его допуска к секретной информации.

Громче других свое возмущение этими откровениями поспешили высказать в стане левоцентристов.

Лидер левоцентристской Социал-демократической партии Магдалена Андерссон тут же забила тревогу относительно вмешательства России в предстоящие шведские выборы. «Ульф Кристерссон должен честно рассказать о кризисе в сфере безопасности.

Это крайне серьезные обвинения… Россия представляет собой наибольшую угрозу для Швеции»,— заявила Андерссон в интервью Politico, обнародованном 7 сентября.

Глава правительства, разумеется, был вынужден как-то отреагировать. «Мы находимся в состоянии европейской войны… Нельзя, чтобы люди, которые сидят и продвигают пророссийские нарративы, работали в шведском парламенте»,— сказал Кристерссон газете Aftonbladet, заявив, что Полину Малаберг следует уволить, если обвинения против нее окажутся правдивыми.

Лидер же «Шведских демократов» Джимми Окессон опроверг предположение о том, что Малаберг настроена пророссийски, заявив, что в последние годы она, напротив, резко критиковала власти России.

Нынешнее правоцентристское правительство меньшинства, объединившее «умеренных», христианских демократов и либералов и опирающееся на «Шведских демократов», правит страной с 2022 года. Из-за зависимости от поддержки крайне правых и на фоне насилия со стороны иммигрантских банд в начале 2020-х коалиция проводила все эти годы весьма жесткую миграционную политику, что заметно поменяло направление развития страны, прежде крайне либерально настроенной в отношении беженцев и мигрантов. Это дало свои плоды. В 2025 году число заявлений о предоставлении убежища в Швеции сократилось на 30% (это самый низкий уровень с 1985 года), а количество убийств в прошлом году снизилось до 84 против 124 таких случаев в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер левоцентристской Социал-демократической партии Магдалена Андерссон

Фото: Jonathan NГ¤ckstrand / TT / AP Лидер левоцентристской Социал-демократической партии Магдалена Андерссон

Фото: Jonathan NГ¤ckstrand / TT / AP

Но поскольку вопросы безопасности и миграции остаются главными темами предвыборной кампании, коалиция решила не останавливаться на достигнутом: недавно в Швеции был принят закон, позволяющий властям отзывать виды на жительство за «ненадлежащее поведение». Кроме того, штаб премьера Кристерссона обещал ужесточить борьбу с уличным насилием и нарастить число депортаций, в том числе депортировать некоторых мигрантов, получивших образование в Швеции, по достижении ими 18 лет.

Даже в левом лагере заметно ужесточили свои взгляды на миграцию. Та же Магдалена Андерссон не раз говорила, что прежняя политика открытых границ была «неустойчивой», и теперь Стокгольму необходима «очень строгая» миграционная политика. В случае своей победы на выборах она даже обещала поддержать создание «центров возвращения» в третьих странах, куда можно депортировать мигрантов, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены.

Пока соцопросы прочат победу левоцентристской коалиции во главе с Андерссон. Согласно опросу газеты Svenska Dagbladet, проведенному в середине августа, поддержка оппозиционной коалиции с социал-демократами во главе составляла 50,6%, тогда как правящая коалиция трех партий вместе со «Шведскими демократами» котировались на уровне 45,6%.

Однако с приближением выборов разрыв между правыми и левыми начал сокращаться. Возможно, именно это и заставило лидера левоцентристов с таким рвением взяться за раскручивание скандала с «российским следом» в стане крайне правых.

О том, что именно их считают одной из самых серьезных угроз левоцентристам на воскресных выборах, косвенно свидетельствуют и другие обвинения госпожи Андерссон в адрес «Шведских демократов», высказанные в упомянутом интервью Politico. В частности, лидер социал-демократов, пробывшая в недалеком прошлом в кресле главы правительства менее года и жаждущая вновь в него вернуться, упрекнула «Шведских демократов» в закручивании гаек в отношении неугодных журналистов и НПО и стремлении вывести Швецию из Евросоюза.

Наталия Портякова