Wildberries объяснила задержку выплат некоторым продавцам

Части продавцов Wildberries задержали выплаты за реализованный товар при обработке операций по выводу средств, заявили в Wildberries и Russ (RWB). В компании заверили, что все средства продавцов находятся в сохранности, и деньги перечислят после завершения необходимых технических процедур.

По версии RWB, задержки вызваны мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, целью которых были системы сервиса «Баланс продавца». «При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше стандартного срока»,— сказали «Ъ» в компании.

Продавцы Wildberries, столкнувшись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары, обратились в федеральное правительство с просьбой взять ситуацию под контроль, выяснил «Ъ». По оценке продавцов, речь идет примерно о 20 млрд руб., которые они не могут получить за продажи в последнюю неделю июля 2026 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Баланс продавца" попал под атаки».