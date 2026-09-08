В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека

В Симферопольском районе Крыма при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека погибли, один ранен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным погибших «в результате этого варварского налета», но подробности не привел. Господин Аксенов заверил, что «органами власти будет оказана необходимая помощь» пострадавшему.

Минобороны России сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. В предыдущий раз Крымский полуостров подвергся атаке накануне: 7 сентября при ночном ударе беспилотников в Севастополе погибли два человека.