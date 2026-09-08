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За ночь над Россией сбили 384 беспилотника

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 384 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Российские средства ПВО за ночь сбили 384 беспилотника ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, БПЛА перехватывали над территориями приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. Также — над Воронежской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Орловской, Смоленской областями. БПЛА сбили над Московским регионом, Кубанью, Крымом и Черным морем.

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