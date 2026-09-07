При ночной атаке БПЛА в Севастополе погибли два человека

Вооруженные силы Украины ночью и утром 7 сентября трижды атаковали Севастополь. При ночном ударе БПЛА погибли девочка 2011 года рождения и мужчина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Господин Развожаев уточнил, что ребенок от полученных ранений скончался в машине скорой помощи. Мужчина впал в кому, его доставили в больницу, но спасти не смогли. Губернатор пообещал помочь семьям погибших.

По словам главы Севастополя, атаковавший город беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. На месте ЧП обнаружили сотни поражающих элементов.

Кроме того, ударами дронов повреждены восемь многоквартирных домов. Там разбиты окна, посечены фасады. Также повреждения получили несколько машин. Разбиты окна в детском саду. Ущерб нанесен одному частному дому.

Всего прошедшей ночью над российскими регионами сбили 306 беспилотников. Помимо Крыма, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем и акваториями Азовского и Черного морей.