СКР возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Саратов

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой сектор в Саратовской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, в результате ударов беспилотников повреждены несколько домов в Саратове. Пострадали 10 мирных жителей, в том числе трое детей.

Саратов подвергся атаке ночью 8 сентября. Губернатор Роман Бусаргин говорил, что в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры.