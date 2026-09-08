При атаке беспилотников на Саратов пострадали 10 человек

При атаке БПЛА на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Шестеро госпитализированы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Руководству города поручено организовать работу оперативного штаба, — добавил глава региона. — Кроме того, для людей открыт пункт временного размещения».

Рано утром господин Бусаргин сообщал, что в городе «в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры».