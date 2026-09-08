Лавров: специальные наблюдатели ЕС будут «тайком следить» за выборами в России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз готовит «специальных наблюдателей», которые будут «тайком следить» за выборами в Госдуму. Такое мнение он высказал в интервью для проекта «Сама Меньшова».

«Сейчас мы получаем информацию: Евросоюз начинает готовить каких-то специальных наблюдателей, которые будут тайком следить, как проходят наши выборы, — заявил министр. — Посмотрели бы они на себя».

Господин Лавров привел в пример президентские выборы на Украине в 2004 году, когда Запад, по его словам, заставил власти проводить третий тур. Он также напомнил о выборах в Румынии в 2025 году, где суд снял с выборов Кэлина Джорджеску после первого тура из-за подозрений в иностранном вмешательстве.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В Госдуме заявляли о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах. Глава комиссии ГД по расследованию вмешательства Василий Пискарев утверждает, что иноагенты готовят «фейковые экзитполы», чтобы заявить в западных СМИ о фальсификациях выборов еще до их проведения.