Аэропорт польского Люблина закрывали по требованию военных

Международный аэропорт польского Люблина утром приостанавливал работу. В польском агентстве воздушного движения (PANSA) заявили, что ограничения ввели «в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации». В аэропорту сказали ТАСС, что меры приняли по требованию военных.

PANSA уведомило о закрытии аэропорта в 8:01. Он возобновил прием и отправку гражданских самолетов спустя час. Люблинский аэропорт находится примерно в 90 км от границы с Украиной.

Этой ночью Польша поднимала в воздух авиацию из-за военной активности России на Украине. Минобороны России отчиталось о ночном ударе по Киеву и порту Черноморск.