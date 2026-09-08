Польша подняла в воздух авиацию из-за военной активности России на Украине

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши заявило о военной активности российской дальней авиации на Украине. В ответ Польша подняла в небо свои дежурные военные самолеты. Также в состояние боевой готовности привели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым зонам»,— сообщила пресс-служба командования в соцсети X.

Подобные сообщения ВС Польши публикуют регулярно. Минобороны России сегодня ночью не сообщало об ударах по Украине.